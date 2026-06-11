RBI stärkt Kapital mit Milliarden-Verbriefung

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zur Stärkung ihrer Kapitaldecke ein Kreditportfolio im Volumen von 3,3 Milliarden Euro verbrieft. Die Transaktion umfasse vor allem Firmenkredite in Österreich, der Slowakei, Deutschland und Tschechien, teilte das Institut am Donnerstag mit. Auf Konzernebene werde die harte Kernkapitalquote (CET1) dadurch um etwa 16 Basispunkte steigen. Auf die Kundenbeziehungen habe der Risikotransfer keine Auswirkungen.

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