Abo

RBI stärkt Kapital mit Milliarden-Verbriefung

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Harte Kernkapitalquote von RBI steigt um etwa 16 Basispunkte
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zur Stärkung ihrer Kapitaldecke ein Kreditportfolio im Volumen von 3,3 Milliarden Euro verbrieft. Die Transaktion umfasse vor allem Firmenkredite in Österreich, der Slowakei, Deutschland und Tschechien, teilte das Institut am Donnerstag mit. Auf Konzernebene werde die harte Kernkapitalquote (CET1) dadurch um etwa 16 Basispunkte steigen. Auf die Kundenbeziehungen habe der Risikotransfer keine Auswirkungen.

von

Bei dem Geschäft übernehmen internationale Investoren das Ausfallrisiko für eine mittlere Tranche, während die Bank das Risiko für die vor- und nachrangigen Papiere behält.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!