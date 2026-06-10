RBI sichert sich bereits mehr als die Hälfte der Addiko Bank

Die Annahmefrist für die Addiko-Aktionäre läuft noch bis zum 22. Juli. Die RBI bietet 26,50 Euro je Aktie. Die Konkurrentin, die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB), übertraf Anfang Juni das Angebot der RBI um gut ein Viertel mit 33,50 Euro je Addiko-Aktie in bar inklusive Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko schlugen sich jedoch auf die Seite der RBI und empfahlen den Aktionären deren Angebot zur Annahme. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.