Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt schwächt sich ab

Der deutsche Immobilienmarkt hatte sich im vergangenen Jahr von seinem schlimmsten Einbruch seit Jahrzehnten erholt: Im vierten Quartal gab es ein Plus von 2,6 Prozent, im dritten Vierteljahr von 3,2 Prozent, im zweiten von 3,3 Prozent und Anfang 2025 von 3,8 Prozent.

Die Preise entwickeln sich regional unterschiedlich. Für Eigentumswohnungen zahlten Käuferinnen und Käufer im ersten Quartal in dünn besiedelten ländlichen Kreisen 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In kreisfreien Großstädten zogen die Preise um 2,9 Prozent an. In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) fiel der Preisanstieg mit 0,3 Prozent deutlich geringer aus. In den dicht besiedelten ländlichen Kreisen fielen die Preise sogar um 0,4 Prozent.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser war der Preisanstieg in den sieben größten Städten 1,4 Prozent am stärksten, gefolgt von den kreisfreien Großstädten mit plus 1,2 Prozent. In den dünn besiedelten ländlichen Kreisen hingegen zahlten Käufer für Ein- und Zweifamilienhäuser im Durchschnitt 0,8 Prozent weniger.

Experten zufolge bleiben viele Kaufinteressenten derzeit vorsichtig. Sie verweisen auf geopolitische Risiken, steigende Arbeitslosigkeit und langsameres Lohnwachstum. Zudem hat der Iran-Krieg die Inflation angeheizt und die Bauzinsen nach oben getrieben. "Die Erschwinglichkeit bleibt ein Problem", betonte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski kürzlich. "Das Risiko ist hoch, dass das Durchschnittsalter von Erstkäufern weiter steigen wird."