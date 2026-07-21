Post baut Geschäft in Serbien mit Übernahme aus

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss der Transaktion erfolge vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, heißt es laut Aussendung.

D Express transportierte im Jahr 2025 rund 14 Millionen Pakete. Der Umsatz belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 36 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt in Serbien mehr als 300 Paketstationen.