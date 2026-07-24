Porsche-Gewinn trotz Absatzrückgang im Halbjahr gestiegen

Der Umsatz schrumpfte um 5 Prozent auf 17,3 Mrd. Euro. Die Entwicklung sei das Ergebnis "der umfassenden Neuausrichtung des vergangenen Jahres, einer starken Preis- und Mixqualität sowie niedrigerer Belastungen aus Rückstellungen aus 2025", erklärte Volkswagen.

Der Absatz war im ersten Halbjahr um 16 Prozent auf rund 121.000 Fahrzeuge gesunken. Porsche steckt in der Krise, weil das Geschäft in China eingebrochen ist, die gestiegenen US-Zölle belasten und die hohen Investitionen in Elektroautos sich nicht auszahlen. Porsche-Chef Michael Leiters verschärft den im vergangenen Jahr schon eingeleiteten Spar- und Schrumpfkurs.

In der kommenden Woche will der Stuttgarter Autobauer die Belegschaft und die Öffentlichkeit über das zweite Paket an Stellenstreichungen informieren. Nach Medienberichten sollen in den kommenden Jahren mindestens 5.000 Arbeitsplätze wegfallen, nachdem im vergangenen Jahr bereits der Abbau von 3.900 Jobs beschlossen worden war.