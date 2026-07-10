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Porr-Großaktionär IGO Industries verkaufte Aktienpaket

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Streubesitz um vier Prozent gestiegen
 © APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER
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Der börsennotierte Baukonzern Porr hat laut eigenen Angaben einen Anteilsverkauf durch seinen Großaktionär IGO Industries verzeichnet. Die Gruppe veräußere vier Prozent der Porr-Aktien, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch steige der Streubesitz auf 56,6 von zuvor 52,6 Prozent. Der Anteil des aus IGO und der Strauss-Gruppe bestehenden Syndikats sinke auf 43,4 Prozent, wobei die Kontrollverhältnisse unberührt blieben.

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Porr-Chef Karl-Heinz Strauss erhofft sich von dem Schritt eine liquidere Aktie. Das gilt ebenso für eine höhere Attraktivität für Anleger.

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