Österreichs Wirtschaft im 1. Quartal um 0,2 Prozent höher

"Der leichte Aufwärtstrend der Wirtschaftsleistung, der sich bereits 2025 gezeigt hatte, setzte sich auch zu Jahresbeginn 2026 fort", schreibt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Der öffentliche Konsum stieg besonders stark, der Konsum privater Haushalte geringfügig. Bauinvestitionen und Exporte waren hingegen im ersten Quartal rückläufig.

Die Statistik Austria hat auch das Wirtschaftswachstum für das gesamte Jahr 2025 auf Basis aktuellerer Daten neu berechnet. Laut dieser Revision hat die heimische Wirtschaft im Vorjahr um 0,8 Prozent zugelegt, und nicht um 0,6 Prozent, wie bisher angenommen.