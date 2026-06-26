OpenAI präsentiert neues KI-Modell

Unternehmensangaben zufolge soll Terra die Hälfte seines Vorgängermodells GPT-5.5 kosten. Damit will OpenAI im harten Wettbewerb mit Anthropic und Google neue Kunden gewinnen.

Die Veröffentlichung erfolgt zwei Wochen nachdem die US-Regierung überraschend Anthropic angewiesen hatte, seine KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 aus Gründen der nationalen Sicherheit nur US-Kunden zur Verfügung zu stellen.

OpenAI erklärte am Freitag, es habe die Regierung in Washington vor der Einführung über die Fähigkeiten seiner neuen Modelle informiert. Auf Wunsch der Regierung sei die Präsentation zunächst auf eine ausgewählte Gruppe vertrauenswürdiger Geschäftspartner begrenzt. Deren Sitz sei in den USA, ihre Mitarbeiter im Ausland hätten aber Zugriff auf die neuen Modelle. Die Behörden seien über diese Unternehmen informiert worden.

Der Nachrichtenagentur AFP teilte OpenAI mit, es arbeite daran, GPT-5.6 ab kommender Woche auch internationalen Geschäftspartnern zur Verfügung zu stellen.

Sowohl die Mythos-Modelle von Anthropic als auch GPT-5.6 von OpenAI haben Besorgnis ausgelöst wegen ihrer Fähigkeit, Software-Schwachstellen ausfindig zu machen und so Angriffsflächen für Hacker zu bieten.

Das Eingreifen des Weißen Hauses gegenüber Anthropic war beispiellos, da es sonst darauf gedrängt hatte, die Aufsicht über KI zu lockern - und sogar die US-Bundesstaaten daran gehindert hatte, eigene Regeln für KI aufzustellen.

Präsident Donald Trump unterzeichnete Anfang Juni ein Dekret, das Tech-Konzerne wie OpenAI oder Google zur "freiwilligen Zusammenarbeit" mit der Regierung aufruft. Von den Unternehmen wird erwartet, der US-Regierung neue KI-Modelle binnen 30 Tagen vor Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.