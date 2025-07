Opel-Mutter Stellantis erwartet Besserung im 2. Halbjahr

© APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Autobauer Stellantis stellt sich nach einem Milliardenverlust in den ersten sechs Monaten für die zweite Jahreshälfte auf bessere Geschäfte ein. Der Umsatz werde zulegen, beim Gewinn sei Besserung in Sicht, teilte die Opel-Muttergesellschaft am Dienstag mit. Zugleich kündigte der neue Stellantis-Chef Antonio Filosa einen anhaltenden Sparkurs an. Man werde weiterhin die nötigen Entscheidungen treffen, um wieder zu Wachstum und deutlich besseren Ergebnissen zu kommen.

von APA