Insider: OPEC+ will Ölförderung ab August weiter ausweiten

Der Preisrückgang ist auf eine schrittweise Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für Ölexporte zurückzuführen. Vor den aktuellen Überlegungen hatte die OPEC+ bereits ähnliche Erhöhungen für Juni und Juli beschlossen.

Sieben Kernmitglieder der Allianz, zu der neben der OPEC weitere Förderländer wie Russland gehören, haben ihre Quoten von April bis Juli um fast 800.000 Barrel pro Tag angehoben. Diese Ausweitung war in der Realität jedoch kaum spürbar. Der Grund: Wegen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran war die Straße von Hormuz für Tanker aus wichtigen OPEC+-Staaten wie Saudi-Arabien, Kuwait und dem Irak gesperrt.

Die Produktion der Allianz fiel OPEC-Daten zufolge im Mai auf 33,13 Millionen Barrel pro Tag, nach 42,77 Millionen im Februar. Im Juni begann sich die Förderung dank der Bemühungen der USA zu erholen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen OPEC+-Ländern bei der Ausfuhr zu helfen. Sie liegt jedoch weiterhin unter dem Vorkriegsniveau.

Trotz der anhaltenden Angebotsstörungen sind die Ölpreise wieder auf den niedrigeren Stand vor Kriegsbeginn zurückgekehrt. Sie werden gedrückt durch geringere chinesische Importe, höhere Exporte von Produzenten außerhalb des Nahen Ostens und eine von der Internationalen Energieagentur (IEA) koordinierte Rekordfreigabe weltweiter strategischer Reserven.