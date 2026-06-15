OMV Petrom investiert in PV-Großprojekt in Bulgarien

Die rumänische OMV-Tochter OMV Petrom hat die finale Investitionsentscheidung für ein PV-Großprojekt in Bulgarien getroffen. In Gabare, im Nordwesten des Landes, soll eine Solaranlage mit einer geplanten Leistung von 415 Megawatt peak (MWp) errichtet werden. Zusätzlich ist ein Batteriespeichersystem mit bis zu 600 Megawattstunden (MWh) Kapazität vorgesehen. Das Projekt umfasst Investitionen in Höhe von etwa 300 Mio. Euro, OMV Petrom ist mit 50 Prozent beteiligt.

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