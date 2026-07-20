OMV Petrom hat Gasplattform für "Neptun Deep" fertiggestellt

Die in rund 120 Metern Wassertiefe verankerte Plattform "Neptun Alpha" wiegt 16.500 Tonnen und ist 225 Meter hoch. Der Oberbau der Anlage ist vollautomatisiert und kann ferngesteuert betrieben werden. Da die Plattform unbemannt arbeiten soll, wird für Betriebs- und Wartungsarbeiten ein eigenes Versorgungsschiff gebaut. Parallel dazu wurden bereits sechs von zehn geplanten Produktionsbohrungen sowie die 160 Kilometer lange Pipeline zur Küste fertiggestellt.

In der nächsten Projektphase liegt der Schwerpunkt auf der Anbindung der Unterwasserinfrastruktur und umfassenden Tests zur Vorbereitung der künftigen Förderung.

Neptun Deep gilt mit geschätzten 100 Milliarden Kubikmetern an förderbarem Gas als eines der bedeutendsten Erdgasvorkommen in der Europäischen Union. Das Projekt soll Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen und die regionale Energiesicherheit stärken. Die Betreiberin OMV Petrom gehört zu 51,2 Prozent der österreichischen OMV, der rumänische Staat hält 20,7 Prozent der Anteile, weitere Anteile hält unter anderem der rumänische Pensionsfonds.