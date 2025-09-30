OMV Petrom erwarb 50%-Anteil an PV-Großprojekt in Bulgarien

Die Transaktion wurde bereits im Juni angekündigt. Die finale Investitionsentscheidung soll im ersten Quartal 2026 fallen, 2027 soll der kommerzielle Betrieb starten, teilte die OMV in einer Aussendung mit. Bis dahin planen OMV Petrom und Enery Investitionen in Höhe von 200 Mio. Euro. Die OMV Petrom wird im Rahmen des Projekts rund 50 Prozent der erzeugten Strommenge über ein zehnjähriges Stromabnahmeabkommen beziehen.