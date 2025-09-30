Trend Logo
OMV Petrom erwarb 50%-Anteil an PV-Großprojekt in Bulgarien

Solarpark mit geplanter Leistung von 400 MW geplatn
©APA/HARALD SCHNEIDER
Die rumänische OMV-Tochter OMV Petrom hat eine Beteiligung von 50 Prozent an einem PV-Großprojekt in Bulgarien erworben. Das Projekt wird vom österreichischen Grünstromerzeuger Enery entwickelt. In Gabare, im Nordwesten des Landes, soll eine Solaranlage mit einer geplanten Leistung von 400 Megawatt (MW) errichtet werden. Zusätzlich ist ein Batteriespeichersystem mit bis zu 600 Megawattstunden (MWh) Kapazität vorgesehen.

Die Transaktion wurde bereits im Juni angekündigt. Die finale Investitionsentscheidung soll im ersten Quartal 2026 fallen, 2027 soll der kommerzielle Betrieb starten, teilte die OMV in einer Aussendung mit. Bis dahin planen OMV Petrom und Enery Investitionen in Höhe von 200 Mio. Euro. Die OMV Petrom wird im Rahmen des Projekts rund 50 Prozent der erzeugten Strommenge über ein zehnjähriges Stromabnahmeabkommen beziehen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HARALD SCHNEIDER

