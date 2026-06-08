Nvidia schmiedet KI-Allianzen mit SK Hynix, Naver und Doosan

Das Schwesterunternehmen SK Telecom plant zudem eine KI-Cloud im Gigawatt-Maßstab mit einem ersten Rechenzentrum ab 2027. Der Internetkonzern Naver und der Mischkonzern Doosan wollen Nvidia-Technologie für eigene KI-Rechenzentren nutzen. Doosan, das Materialien für Nvidias Blackwell-Chips herstellt, erwartet im Gegenzug den Einsatz seiner Energielösungen bei dem US-Konzern und will dessen physische KI-Technologie nutzen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.