Novartis will US-Biotechfirma Tourmaline kaufen

Pacibekitug befinde sich in der Entwicklungsphase II und sei für die entscheidende dritte Testphase bereit. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss werde für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrheit der Tourmaline-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Ergebnisse einer Studie der zweiten Phase hätten gezeigt, dass der Wirkstoff die Werte eines wichtigen Entzündungsmarkers um bis zu 86 Prozent senken konnte. "Es gibt derzeit keine breit eingesetzten entzündungshemmenden Therapien zur Reduzierung des Herz-Kreislauf-Risikos. Pacibekitug stellt daher einen potenziellen Durchbruch dar, um das verbleibende Entzündungsrisiko bei Arterienverkalkung anzugehen", erklärte Shreeram Aradhye, Chief Medical Officer von Novartis.