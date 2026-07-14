Neuer Name für Siemens Energy

Nach der Abspaltung von der Siemens AG im Jahr 2020 und der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beginne Siemens Energy jetzt mit den Vorbereitungen für den Übergang zu einer eigenständigen Marke. Grundlage sei der zeitlich begrenzte Lizenzvertrag zur Nutzung der Marke Siemens. "Seit unserem Börsengang war klar, dass uns die lizenzierte Marke Siemens Energy für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen würde", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Heute sei das Unternehmen strategisch, operativ und finanziell gut aufgestellt.