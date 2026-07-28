Monte dei Paschi und Banco BPM treiben Zusammenschluss voran

Banco BPM legt seine Ergebnisse am 5. August vor, MPS einen Tag später, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Samstagsausgabe). Nach den Berichten würde das Umtauschverhältnis der Aktien die aktuellen Börsenbewertungen beider Institute widerspiegeln. Da MPS mit rund 35 Milliarden Euro höher bewertet wird als Banco BPM mit knapp 24 Milliarden Euro, wird zusätzlich über eine Barprämie oder eine Sonderdividende für die MPS-Aktionäre diskutiert. Als Finanzierungsquelle gilt unter anderem der Kapitalüberschuss der Bank.

Eine Fusion könnte zudem schneller umgesetzt werden als ein klassisches Übernahmeangebot, da nach Zustimmung der Aktionäre kein Wertpapierprospekt erforderlich wäre. Die Hauptversammlungen beider Institute könnten innerhalb von 30 Tagen nach einem entsprechenden Verwaltungsratsbeschluss stattfinden.

Die Attraktivität des Angebots für die MPS-Aktionäre gilt als entscheidend. Derzeit liegt ein Übernahmeangebot der Intesa Sanpaolo vor, das je MPS-Aktie zusätzlich einen Euro in bar vorsieht. An den Märkten wird deshalb weiterhin über eine mögliche Nachbesserung spekuliert.

MPS-Vorstandschef Luigi Lovaglio hatte zuletzt erklärt, ein Zusammenschluss mit Banco BPM könne einen deutlich größeren Bankenkonzern mit höherem Marktwert schaffen. Vor einer offiziellen Ankündigung dürfte das Vorhaben informell mit der Europäische Zentralbank abgestimmt werden. Die aufsichtsrechtliche Prüfung könnte rund drei Monate dauern.

Eine Schlüsselrolle kommt dem französischen Institut Crédit Agricole zu, das knapp 29,3 Prozent an Banco BPM hält. Nach Informationen aus Finanzkreisen könnte die Bank auf der Hauptversammlung auf Widerstand gegen die Fusion verzichten, sofern sie im Zuge der Transaktion Zugeständnisse erhält. Diskutiert werden unter anderem die Übernahme einzelner Filialen oder des Konsumentenkreditgeschäfts. Dagegen gilt eine Übertragung des Vermögensverwaltungsgeschäfts wegen möglicher staatlicher Eingriffsrechte als weniger wahrscheinlich.