Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im September

"Iris" ist eine Gemeinschaftsentwicklung mit dem US-Halbleiter-Anbieter Broadcom. Produziert werden die Chips beim weltgrößten Auftragsfertiger TSMC.

Mit dem Projekt will sich der Facebook-Mutterkonzern unabhängiger von Halbleiterherstellern wie Nvidia oder AMD machen. Zudem verspricht sich Meta von der Eigenentwicklung erhebliche Einsparungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur für seine Plattformen Instagram und Facebook. Meta investiert 2026 den Angaben zufolge einen dreistelligen Milliardenbetrag in den Bau neuer Rechenzentren mit einer Leistungsaufnahme von sieben Gigawatt. Im kommenden Jahr soll sich dieser Wert auf 14 Gigawatt verdoppeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Meta darüber hinaus langfristige Lieferabkommen mit Zulieferern wie dem Speicherchip-Anbieter Samsung, dem Festplatten-Hersteller Sandisk oder dem Glasfaser-Spezialisten Sumitomo Electric geschlossen. Derartige Vereinbarungen sind in der Technologiebranche inzwischen üblich, da durch den Bauboom bei KI-Rechenzentren bestimmte Komponenten wie Speicherbausteine knapp sind. Sandisk wollte sich zu dem Meta-Auftrag nicht äußern. Die beiden anderen Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen.