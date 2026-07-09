Abo

Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im September

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Meta gibt sich zu seinen Chip-Plänen noch bedeckt
 © APA/APA/dpa/Marcus Brandt
©APA/APA/dpa/Marcus Brandt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Internetkonzern Meta kommt bei der Entwicklung eigener Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) offenbar rasch voran. Die Produktion des Chips "Iris" werde im September anlaufen, hieß es in einem internen Schreiben des US-Unternehmens, das die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte. In der sechswöchigen Testphase seien keine größeren Probleme aufgetreten. Meta lehnte eine Stellungnahme ab.

von

"Iris" ist eine Gemeinschaftsentwicklung mit dem US-Halbleiter-Anbieter Broadcom. Produziert werden die Chips beim weltgrößten Auftragsfertiger TSMC.

Mit dem Projekt will sich der Facebook-Mutterkonzern unabhängiger von Halbleiterherstellern wie Nvidia oder AMD machen. Zudem verspricht sich Meta von der Eigenentwicklung erhebliche Einsparungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur für seine Plattformen Instagram und Facebook. Meta investiert 2026 den Angaben zufolge einen dreistelligen Milliardenbetrag in den Bau neuer Rechenzentren mit einer Leistungsaufnahme von sieben Gigawatt. Im kommenden Jahr soll sich dieser Wert auf 14 Gigawatt verdoppeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Meta darüber hinaus langfristige Lieferabkommen mit Zulieferern wie dem Speicherchip-Anbieter Samsung, dem Festplatten-Hersteller Sandisk oder dem Glasfaser-Spezialisten Sumitomo Electric geschlossen. Derartige Vereinbarungen sind in der Technologiebranche inzwischen üblich, da durch den Bauboom bei KI-Rechenzentren bestimmte Komponenten wie Speicherbausteine knapp sind. Sandisk wollte sich zu dem Meta-Auftrag nicht äußern. Die beiden anderen Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!