Merck & Co kündigt Milliarden-Sparpaket und Stellenabbau an

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage nach seinem HPV-Impfstoff Gardasil in China ein milliardenschweres Sparprogramm angekündigt. Das Unternehmen will bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von 3 Mrd. Dollar (2,6 Mrd. Euro) erzielen, wie Merck & Co am Dienstag mitteilte. Die Maßnahmen umfassen den Abbau von Stellen in Verwaltung, Vertrieb und Forschung und Anpassungen bei der Immobilienpräsenz und dem Produktionsnetzwerk.

von APA