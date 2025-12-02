Trend Logo
Marvell vor milliardenschwerer Übernahme von KI-Startup

Hohe Nachfrage an Rechenleistung für KI-Anwendungen
Der US-Chiphersteller Marvell Technology steht einem Medienbericht zufolge vor der Übernahme des Chip-Startups Celestial AI. Marvell befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine milliardenschwere Transaktion in bar und in Aktien, berichtet die Publikation "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung könne bereits am Dienstag bekannt gegeben werden. Marvell und Celestial AI waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der Gesamtpreis der Transaktion könne inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen mehr als 5 Mrd. US-Dollar (4,3 Mrd. Euro) betragen, hieß es in dem Bericht weiter. Eine Übernahme von Celestial AI würde das Portfolio von Marvell stärken und die hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstreichen.

Celestial AI entwickelt eine Technologie, die Licht anstelle von elektrischen Signalen nutzt, um schnelle Verbindungen zwischen KI-Rechenchips und Speicherchips herzustellen. Das Startup wird von einer Tochter des Chipherstellers AMD unterstützt und hatte im März 250 Mio. Dollar (214,7 Mio. Euro) an Risikokapital eingesammelt. Marvell ist ein Hersteller von Netzwerkchips mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,5 Mrd. Dollar (67,4 Mrd. Euro) und konkurriert mit dem größeren Rivalen Broadcom.

