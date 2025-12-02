Marvell vor milliardenschwerer Übernahme von KI-Startup

Der Gesamtpreis der Transaktion könne inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen mehr als 5 Mrd. US-Dollar (4,3 Mrd. Euro) betragen, hieß es in dem Bericht weiter. Eine Übernahme von Celestial AI würde das Portfolio von Marvell stärken und die hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstreichen.

Celestial AI entwickelt eine Technologie, die Licht anstelle von elektrischen Signalen nutzt, um schnelle Verbindungen zwischen KI-Rechenchips und Speicherchips herzustellen. Das Startup wird von einer Tochter des Chipherstellers AMD unterstützt und hatte im März 250 Mio. Dollar (214,7 Mio. Euro) an Risikokapital eingesammelt. Marvell ist ein Hersteller von Netzwerkchips mit einer Marktkapitalisierung von rund 78,5 Mrd. Dollar (67,4 Mrd. Euro) und konkurriert mit dem größeren Rivalen Broadcom.