Luxusgüterkonzern Kering macht weniger Umsatz

Der Gucci-Eigentümer Kering hat wegen einer schwachen Nachfrage einen unerwartet starken Umsatzrückgang verbucht. Der französische Luxusgüterkonzern stellte zudem weitere Preiserhöhungen in den USA in Aussicht, um die Auswirkungen von Zöllen abzufedern. Die Erlöse fielen im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen, zu dem auch Marken wie Saint Laurent, Bottega Veneta und Balenciaga gehören, am Dienstag mitteilte.

von APA