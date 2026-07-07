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Luxshare winkt bei Hongkonger IPO Milliardenerlös

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Zusätzliche Mittel sollen in Ausbau des Autozuliefergeschäfts fließen
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
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Der chinesische Apple-Zulieferer Luxshare nimmt mit der Zweitnotierung seiner Aktien in Hongkong umgerechnet etwa 2,7 Milliarden Euro ein. Das Unternehmen platzierte die angebotenen 383,5 Millionen Papiere am Dienstag zu je 63,28 Hongkong-Dollar. Dieser Preis liege am oberen Ende der Angebotsspanne. Der Handelsstart in Hongkong ist für den 9. Juli geplant.

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Die zusätzlichen Mittel sollen den Angaben zufolge unter anderem in den Ausbau des Autozuliefergeschäfts fließen. Der von der chinesischen Milliardärin Wang Laichun gegründete Konzern hatte vor etwa zwei Jahren den deutschen Kabelbaum-Spezialisten Leoni übernommen. Zuvor stand Leoni im alleinigen Eigentum des oberösterreichischen Unternehmers Stefan Pierer. Luxshare produziert zudem Internet-Router, Geräte für kabelloses Laden sowie Videokonferenzsysteme.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT

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