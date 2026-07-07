Luxshare winkt bei Hongkonger IPO Milliardenerlös

Die zusätzlichen Mittel sollen den Angaben zufolge unter anderem in den Ausbau des Autozuliefergeschäfts fließen. Der von der chinesischen Milliardärin Wang Laichun gegründete Konzern hatte vor etwa zwei Jahren den deutschen Kabelbaum-Spezialisten Leoni übernommen. Zuvor stand Leoni im alleinigen Eigentum des oberösterreichischen Unternehmers Stefan Pierer. Luxshare produziert zudem Internet-Router, Geräte für kabelloses Laden sowie Videokonferenzsysteme.