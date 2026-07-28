Logitech legt im ersten Quartal stark zu

Innovationen und verstärktes Marken-Marketing hätten zu starkem Wachstum in den Kernkategorien geführt - beispielsweise habe es ein zweistelliges Wachstum im Bereich Pointing Devices gegeben, hieß es dazu von Konzernchefin Hanneke Faber im Communiqué. Aber auch die größte Sparte Gaming legte in US-Dollar um kräftige 12 Prozent zu.

Die um Kosten für Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte Bruttogewinnmarge (Non-GAAP) lag mit 49,8 Prozent um klare 770 Basispunkte über dem Vorjahr. Und auch das passende operative Ergebnis (EBIT, Non-GAAP) kletterte um satte 44 Prozent auf 290,4 Millionen Dollar.

In diesen Zahlen sind aber Zollrückerstattungen in Höhe von 61 Millionen Dollar enthalten. Doch auch ohne diesen Effekt wäre der Non-GAAP EBIT um 14 Prozent gestiegen, ergänzte Finanzchef Matteo Anversa in der Mitteilung. Unter dem Strich erzielte Logitech einen Reingewinn (Non-GAAP) von 269,0 Millionen und damit knapp 43 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten mit allen Kennziffern übertroffen und auch unter Berücksichtigung der Zollrückzahlungen positiv überrascht.

Derweil gab es bei einem der Halbleiterzulieferer einen Vorfall, der zur zeitweiligen Schließung des betroffenen Werkes führte. Im Finanzausblick für das zweite Quartal sei daher ein Gegenwind von rund 20 Millionen US-Dollar berücksichtigt.

Für das dritte Quartal könne der negative Einfluss dieses Ausfalls gar bis zu 200 Millionen an Nettoumsatz kosten. Noch gebe es aber wenig konkrete Informationen. Der Vorfall dürfte bis zum vierten Quartal gelöst werden und so dürfte auch der Einfluss auf das Schlussquartal gering sein.

Das positive Nachfragemomentum des ersten Quartals soll sich nach aktuellem Stand über das gesamte Geschäftsjahr fortsetzen, hieß es weiter. Für das zweite Jahresviertel nimmt sich Logitech derzeit dennoch ein vergleichsweise zurückhaltendes Umsatzwachstum in US-Dollar von 0 bis 3 Prozent auf 1,19 bis 1,22 Milliarden Dollar vor. Der Non-GAAP EBIT soll zwischen 185 und 210 Millionen Dollar liegen.

Die weiteren Aussichten werden ungeachtet des Zuliefererausfalls positiv bewertet. Dank der starken operativen Entwicklung und der Zoll-Rückerstattungen werde nach wie vor für das Gesamtjahr 2026/27 das obere Ende der langfristigen Spanne für die operative Marge (Non-GAAP) von 15 bis 18 Prozent angepeilt.