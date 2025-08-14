Lenovo verdoppelt Gewinn trotz Handelsstreits

©APA/APA/AFP/PEDRO PARDO
Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo hat seinen Gewinn im ersten Quartal trotz des Handelsstreits mit den USA mehr als verdoppelt. Der Nettogewinn stieg um 108 Prozent auf 505 Millionen Dollar (431 Mio. Euro), wie das chinesische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 307,7 Millionen Dollar gerechnet. Der Umsatz des Unternehmens kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 22 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar.
Auch hier hatten Experten mit 17,4 Milliarden Dollar weniger erwartet. Die USA und China hatten zuletzt eine Zollpause um weitere 90 Tage verlängert und damit Zölle im dreistelligen Prozentbereich auf die Waren des jeweils anderen Landes abgewendet. Trotz der Einigung unterliegen chinesische Exporte in die USA - darunter auch PCs - derzeit einem Zoll von 30 Prozent.