Leitbörsen in Asien schließen mit leichten Gewinnen

Leichte Gewinne verzeichneten Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz. "Alphabet verabreicht den Anlegern mit seinen Quartalszahlen eine bittersüße Pille: Die Investitionen in KI-Rechenzentren wachsen weiter - das gilt gleichwohl aber auch für die Sorgen um die Investitionsrendite dieser Milliardensummen", merkte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank zu den US-Vorgaben an. Insgesamt sei das Geschäft in Asien aber ruhig und zurückhaltend verlaufen, schränkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Aussagekraft der leichten Gewinne ein.

Der volatile südkoreanische Leitindex Kospi kletterte vergleichsweise deutlich um 4,4 Prozent. Auch hinter den Erwartungen gebliebene Zahlen von Hyundai taten dem keinen Abbruch. Japanische Aktien zogen nach den Vortagesverlusten ebenfalls an. Der Nikkei 225 stieg um 0,5 Prozent auf 66.422,6 Punkte.

Auch der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong erholte sich von den Vortagesabgaben und gewann 1,2 Prozent. Der Shanghai Composite der chinesischen Festlandbörsen stieg um moderate 0,2 Prozent.

Leichte Gewinne verzeichnete auch die australische Börse. Der Leitindex ASX All Ordinaries stieg um 0,15 Prozent auf 9.018,10 Punkte. Etwas gebremst wurde der Markt durch die Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese hätten die Erwartungen an eine Zinserhöhung im laufenden Jahr verstärkt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.