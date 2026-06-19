Leitbörsen in Asien etwas tiefer, China geschlossen

Der Optimismus hinsichtlich einer Wiedereröffnung der für den Öltransport so bedeutenden Meerenge von Hormuz nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wich etwas der Skepsis, ob das Abkommen von Bestand sein wird. Technologiewerte verloren ebenfalls an Schwung.

Die Inflation in Japan blieb unterdessen im Mai stabil und fiel so aus, wie von Analysten erwartet. Die Preisentwicklung dürfte die Bank of Japan aber nicht davon abhalten, im weiteren Verlauf des Jahres Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen.

In China und Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt. Auch in den USA wird an diesem Freitag nicht gehandelt. In Australien ging es für den ASX All Ordinaries um 0,9 Prozent nach unten.