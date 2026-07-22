Leitbörsen in Asien am Mittwoch ohne klare Richtung

Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte um 0,7 Prozent, nachdem er zwischenzeitlich viel deutlicher zugelegt hatte. Auch in Taiwan ging es nach oben. Dabei begrenzten die weiter anziehenden Ölpreise allerdings die Gewinne. Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben neue Angriffe auf militärische Ziele im Iran gestartet. Zudem hielt die laufende Berichtssaison Anleger zurück. "Heute legen dort Alphabet, AT&T, IBM, Philip Morris, Tesla und Texas Instruments ihre Zahlen vor", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Große Aufmerksamkeit und Spannung bei den Anlegern sind garantiert, denn mit Alphabet und Tesla gewähren die ersten beiden Unternehmen der 'Big 8' Einblicke in ihre Bücher und Ausblicke in die Zukunft."

Japanische Aktien schwächelten etwas. Der Nikkei-225 sank nach den Vortagesgewinnen um 0,18 Prozent auf 66.115,6 Punkte. Etwas abgefedert wurde der Markt durch die Schwäche des Yen. Dieser sei zum Dollar auf ein Niveau gefallen, das zuletzt 1986 erreicht worden sei, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Eine schwache Währung stützt die exportorientierte Wirtschaft.

Die chinesischen Börsen zeigten sich uneinheitlich. Der Shanghai Composite befestigte sich leicht um 0,07 Prozent auf 3.867,03 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent nachgab.

Leichte Gewinne verzeichnete dagegen die australische Börse. Der Leitindex S&P-ASX-200 stieg um 0,34 Prozent auf 8.823,00 Punkte.