Krebstherapien treiben AstraZeneca an

Mit den Zahlen trat das Unternehmen Sorgen über seine langfristigen Wachstumsaussichten entgegen, die nach dem jüngsten Fehlschlag einer klinischen Studie aufgekommen waren. Zudem bekräftigte AstraZeneca seine Prognose für das Jahr 2026. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie um einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Beim Umsatz wird ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern ein Umsatz- und Gewinnwachstum von etwa 8 beziehungsweise 11 Prozent verzeichnet.