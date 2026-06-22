Konsumlaune im Euroraum im Juni verbessert

Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die Inflation im Euroraum angefacht. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am 11. Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben - und zwar um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent. Sie will verhindern, dass die höheren Energiekosten auf andere Preise durchschlagen. EZB-Chefin Christine Lagarde hat im Europäischen Parlament den Willen zum Zurückdrängen der Inflation betont und den weiteren Zinskurs zugleich offengelassen.