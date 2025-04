Konkurrenz durch Chinas Airlines schmälert Lufthansa-Gewinn

"Eine Situation, auf die wir keinen Einfluss haben, ist der Krieg. Das setzt unsere Kosten stark unter Druck", sagte Bonifatti. Lufthansa hat Asien im vergangenen Jahr mehrfach, auch in einer Gewinnwarnung, als die Region genannt, in der die Flugpreise am stärksten sinken. Chinesische Fluggesellschaften haben seit der Pandemie und dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine im Jahr 2022 einen steigenden Anteil am internationalen Luftverkehr Chinas übernommen. Bonifatti zufolge gehe es darum, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die Passagierzahlen der Lufthansa im asiatisch-pazifischen Raum sind im Jahr 2024 um 9,8 Prozent gesunken.