Juni-Inflation in Italien sinkt unerwartet etwas

Angetrieben wurde die Inflation zuletzt durch weiter gestiegene Preise für Energie. Hier spielten die Auswirkungen der faktischen Sperrung der Straße von Hormuz im Zuge des Iran-Krieges eine Rolle. Weniger stark stiegen die Preise bei unverarbeiteten Lebensmitteln sowie bei Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit und Transportwesen. Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Juni um 0,1 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert worden.