Abo

JPMorgan verdient im zweiten Quartal deutlich mehr

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Erträge im Investmentbanking kletterten um 30 Prozent
 © APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
©APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die US-Großbank JPMorgan Chase hat im zweiten Quartal dank florierender Geschäfte im Investmentbanking und einer Erholung bei Börsengängen deutlich mehr verdient. Der Gewinn des größten US-Geldhauses stieg in den drei Monaten bis Ende Juni auf 21,2 Milliarden Dollar (18,56 Mrd. Euro) nach 14,99 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Je Aktie entsprach dies einem Ergebnis von 7,70 Dollar nach 5,24 Dollar vor einem Jahr.

von

Die Erträge im Investmentbanking kletterten um 30 Prozent und übertrafen damit die eigenen Erwartungen des Geldhauses. JPMorgan profitierte von einer spürbaren Belebung des weltweiten Fusions- und Übernahmegeschäfts sowie von großen Börsengängen. Unter anderem begleitete die Bank das Debüt des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk, das mit einer Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar die größte Erstnotiz der Geschichte war.

Aber damit nicht genug: JPMorgan war an der Fusion von NextEra Energy mit Dominion Energy im Volumen von 67 Milliarden Dollar sowie an einer Aktienplatzierung der Google-Mutter Alphabet im Wert von 85 Milliarden Dollar beteiligt. Daten des Analysehauses Dealogic zufolge überstieg das weltweite M&A-Volumen in diesem Jahr die Marke von drei Billionen Dollar, wobei JPMorgan seine Spitzenposition bei den weltweiten Erträgen im Investmentbanking verteidigte. In Deutschland ist die Wall-Street-Bank unter anderem am Verkaufsprozess für den verstaatlichten Energieriesen Uniper beteiligt.

US-Investmentbanken hatten bereits mit einem guten Jahr gerechnet. Denn die Regierung von US-Präsident Donald Trump unterstützt ihr genehme Fusionen und Übernahmen. Milliardenschwere Börsengänge von KI- und Raumfahrt-Firmen beleben zudem den Markt.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!