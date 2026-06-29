JD.com kommt Übernahme von Media Markt und Saturn näher

Dabei werden die Pläne weiter von mehreren Behörden untersucht. So nimmt sie die EU-Kommission unter dem Verdacht genau unter die Lupe, dass der Konzern den Kauf mithilfe von Subventionen der Volksrepublik stemmt. JD.com hatte dies zurückgewiesen.

JD.com würde durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops, deren Daten und Technik sowie über 1.000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. Ceconomy beschäftigt rund 48.000 Menschen, etwa 17.000 davon in Deutschland. JD.com will die Düsseldorfer Holding im Fall einer genehmigten Übernahme von der Börse nehmen. Ceconomy wird bei der Transaktion mit rund 2,2 Mrd. Euro bewertet.