Japans Industrieproduktion legt im Juli stark zu

Zudem verzeichneten die Hersteller den stärksten Anstieg bei den Neuaufträgen seit gut fünf Jahren. Das Wachstum im Dienstleistungssektor schwächte sich hingegen ab. Der entsprechende Index fiel auf 51,9 von 52,2 Punkten. Der zusammenfassende Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stieg auf 53,1 von 52,8 Zählern und erreichte damit den höchsten Wert seit Februar.

Die Kerninflation in Japan ist im Juni den fünften Monat in Folge unter dem Ziel der Notenbank (BoJ) geblieben. Die Kernverbraucherpreise stiegen laut Regierungsdaten vom Freitag um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Grund dafür waren staatliche Subventionen für Kraftstoffe, die den Anstieg der Rohstoffkosten infolge des Nahost-Konflikts ausglichen. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel ausklammert, entsprach den Markterwartungen. Im Mai hatte der Anstieg bei 1,4 Prozent gelegen.