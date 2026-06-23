Japans Industrie wächst im Juni dank starker Auftragslage

Gleichzeitig trieb der Konflikt im Nahen Osten die Kosten für Energie, Treibstoff und Rohstoffe in die Höhe. Die Inflation bei den Ein- und Verkaufspreisen der Hersteller verharrte in der Nähe ihres höchsten Standes seit Ende 2022.

Neben der Industrie erholte sich auch der Dienstleistungssektor nach einer Stagnation im Vormonat. Das Wachstum der gesamten Wirtschaftstätigkeit in Japan habe sich damit zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten beschleunigt, sagte Annabel Fiddes, Ökonomin bei S&P Global Market Intelligence. Dies deute auf ein insgesamt starkes zweites Quartal hin. "Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die aktuelle Wachstumsphase teilweise durch Lageraufbau infolge des Krieges im Nahen Osten angetrieben wird", erklärte sie weiter. Kunden stockten aus Sorge vor Lieferengpässen ihre Bestände auf. Diese Bemühungen würden in den kommenden Monaten wahrscheinlich nachlassen.