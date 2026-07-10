Japans Großhandelspreise steigen

© APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein schwacher Yen und hohe Energiekosten haben die japanischen Großhandelspreise im Juni stärker als erwartet in die Höhe getrieben. Der Erzeugerpreisindex ist im Jahresvergleich um 7,1 Prozent gestiegen, wie aus den am Freitag von der Bank of Japan (BOJ) veröffentlichten Daten hervorgeht. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Plus von 6,8 Prozent gerechnet, nach revidierten 6,6 Prozent im Mai.

von APA Teilen