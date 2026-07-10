Japans Großhandelspreise steigen

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Ein schwacher Yen und hohe Energiekosten haben die japanischen Großhandelspreise im Juni stärker als erwartet in die Höhe getrieben. Der Erzeugerpreisindex ist im Jahresvergleich um 7,1 Prozent gestiegen, wie aus den am Freitag von der Bank of Japan (BOJ) veröffentlichten Daten hervorgeht. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Plus von 6,8 Prozent gerechnet, nach revidierten 6,6 Prozent im Mai.
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Die auf Yen basierenden Importpreise kletterten im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 29,7 Prozent nach oben. Die Daten deuten auf einen wachsenden Inflationsdruck in dem Land hin, der vor allem durch den Preissprung bei Energie infolge des Nahost-Konflikts befeuert wird.