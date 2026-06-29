Japan will Wirtschaftswachstum verdoppeln

Damit will Ministerpräsidentin Sanae Takaichi die Wirtschaft des Landes ankurbeln. In den vergangenen fünf Jahren lag das reale Wachstum in Japan im Durchschnitt bei 0,4 Prozent.

Um eine jahrelange Investitionsschwäche zu überwinden, plant die Regierung bis zum Haushaltsjahr 2040 gemeinsame Investitionen von Staat und Privatwirtschaft in Höhe von mehr als 370 Billionen Yen (2,29 Billionen Dollar/2,01 Billionen Euro). Zugleich bekennt sich die Regierung in dem Entwurf zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik und verspricht, die Schuldenquote stetig zu senken.