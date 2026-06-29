Japan will Wirtschaftswachstum verdoppeln

Die japanische Regierung will das reale Wirtschaftswachstum auf mehr als ein Prozent pro Jahr steigern und damit das aktuelle Tempo mehr als verdoppeln. Dies geht aus dem Entwurf für einen langfristigen Wirtschaftsplan hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Das Ziel eines dauerhaften Wachstums solle "so früh wie möglich" erreicht werden, hieß es in dem Dokument. Zudem werde ein nominales Wachstum von mehr als drei Prozent angestrebt.
von
Damit will Ministerpräsidentin Sanae Takaichi die Wirtschaft des Landes ankurbeln. In den vergangenen fünf Jahren lag das reale Wachstum in Japan im Durchschnitt bei 0,4 Prozent.
Um eine jahrelange Investitionsschwäche zu überwinden, plant die Regierung bis zum Haushaltsjahr 2040 gemeinsame Investitionen von Staat und Privatwirtschaft in Höhe von mehr als 370 Billionen Yen (2,29 Billionen Dollar/2,01 Billionen Euro). Zugleich bekennt sich die Regierung in dem Entwurf zu einer nachhaltigen Haushaltspolitik und verspricht, die Schuldenquote stetig zu senken.