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Italienische Post startet Übernahmeangebot von TIM

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Barzahlung von 1,67 Euro je Aktie
 © APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
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In Italien startet kommenden Montag das öffentliche Kauf- und Tauschangebot der Poste Italiane für den italienischen Telekommunikationskonzern TIM. Die italienische Börsenaufsicht Consob habe das Angebotsdokument gebilligt, teilte Poste Italiane am Donnerstag mit. Das Angebot umfasst eine Barzahlung von 1,67 Euro je TIM-Aktie sowie 0,218 neu auszugebenden Stammaktien der Poste Italiane.

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Die italienische Post bietet insgesamt 10,8 Mrd. Euro in Aktien und in bar, um den Telekomkonzern und ehemaligen Monopolisten vollständig zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Das Kaufangebot wurde von der Poste Italiane eingereicht, an dem die staatliche Förderbank CDP (Cassa depositi e prestiti) zu 35 Prozent sowie das Wirtschafts- und Finanzministerium zu 29,3 Prozent beteiligt sind.

TIM hat sich unter der Führung des Managers Pietro Labriola grundlegend gewandelt. Im Jahr 2024 verkaufte das Unternehmen die Festnetzinfrastruktur. Mit dem Deal will die italienische Post, die bereits mit 27,3 Prozent größter Aktionär von TIM ist, ihre Basis ausbauen.

Der entstehende Konzern würde Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit Telekommunikation, Logistik und digitalen Services verbinden. Erwartet werden jährliche Erlöse von 26,9 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis von 4,8 Mrd. Euro und mehr als 150.000 Beschäftigte.

TURIN - ITALIEN: FOTO: APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO

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