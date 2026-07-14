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IT-Unternehmen IBM mit weniger Quartalsumsatz als erwartet

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Umsatz stieg um ein Prozent auf 17,2 Mrd. Dollar
 © APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
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Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal ein verändertes Investitionsverhalten von Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz legte im zweiten Quartal laut vorläufigen Berechnungen um ein Prozent auf 17,2 Mrd. US-Dollar (15 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen mitteilte. Analysten hatten hier mit deutlich mehr gerechnet.

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Dabei kletterten die Erlöse mit Software um 5 Prozent. Der Erlös mit Infrastruktur ging hingegen um 7 Prozent zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie zog um 5 Prozent auf 2,93 Dollar an. Die IBM-Aktie rutschte im vorbörslichen US-Handel um über ein Fünftel ab und belastete Software-Aktien wie die von Microsoft und SAP.

In den letzten Juniwochen hätten die Kunden ihr Geld vermehrt in den Kauf von Servern, Speicher und Arbeitsspeicher gesteckt, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten diese möglichen Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgriffen. Zwar habe das Unternehmen gewisse Auswirkungen durch die Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmaß dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen.

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