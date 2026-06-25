Investor KKR verkauft mehr Aktien von Raumfahrtkonzern OHB

OHB will mit der deutlichen Ausweitung des Streubesitzes, die einer Rückkehr an die Börse gleichkommt, vom Raumfahrt-Boom profitieren. Das Unternehmen sieht sich nun als Kandidat für den deutschen Nebenwerteindex MDax. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 374,50 Euro geschlossen.

Der "Re-IPO" soll am Freitag an der Frankfurter Börse mit Vorstandschef Marco Fuchs gefeiert werden. Die Kleinaktionäre haben noch bis zum 8. Juli Zeit, neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Der Streubesitz von OHB steigt dann von bisher 5,7 auf mehr als 20 Prozent. Der Investor KKR, der erst vor gut zwei Jahren zu einem Bruchteil des heutigen Kurses eingestiegen war und bisher 29 Prozent an OHB hielt, lässt seine Beteiligung auf knapp 20 Prozent abschmelzen. Die Eigentümerfamilie Fuchs lässt sich von 65 auf gut 60 Prozent verwässern.