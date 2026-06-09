Insider: SpaceX-Börsengang fast vierfach überzeichnet

Dies bestätigt Berichte der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitag über eine starke Nachfrage. Demnach haben vor allem langfristig orientierte Fonds umfangreiche Aufträge erteilt. Musk selbst hat sich einem der Insider zufolge kurzzeitig an Online-Treffen mit potenziellen Investoren beteiligt. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.

Die Werbetour für den Börsengang läuft derzeit noch. Am Dienstag stand ein Treffen von SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und Finanzchef Bret Johnsen mit rund 300 institutionellen Investoren bei der Bank Morgan Stanley in Manhattan auf dem Programm, wie eine mit den Plänen vertraute Person sagte. Die endgültige Zuteilung der Aktien wird für Donnerstagnachmittag erwartet.

Um Investoren zu überzeugen, verweist das Unternehmen von Tesla-Chef Musk bei seinen Präsentationen auf neue Märkte in Billionenhöhe. Neben dem dominierenden Raketengeschäft und dem Satelliten-Internet Starlink rückt SpaceX dabei Künstliche Intelligenz (KI) in den Fokus. Der Konzern sieht in diesem Bereich einen potenziellen Markt von 23 Billionen Dollar. Da der Ausbau von Rechenzentren in den USA wegen regulatorischer Hürden und Stromengpässen hinter China zurückbleibe, will SpaceX Datenzentren im Weltall aufbauen.