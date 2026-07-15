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Insider: "Hunger Games"-Studio Lionsgate erwägt Verkauf

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Französische Gruppe interessiert
 © APA/APA/AFP/VALERIE MACON
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Das Filmstudio Lionsgate prüft Insidern zufolge einen Verkauf und hat dabei das Interesse der französischen Bollore-Gruppe geweckt. Das Unternehmen hinter den Filmreihen "Die Tribute von Panem" und "John Wick" arbeite mit einer Investmentbank zusammen, um Angebote von Interessenten zu prüfen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die Lionsgate-Aktie legte im nachbörslichen Handel um bis zu neun Prozent zu.

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Das Studio hat einen Marktwert von etwa 3,8 Milliarden Dollar (3,33 Mrd. Euro). Zu den weiteren Interessenten gehöre die Fernsehproduktionsfirma Banijay Group ("Big Brother"). Ein Gebot von Banijay könne sich jedoch verzögern, da das Unternehmen noch mit der Integration von All3Media beschäftigt sei, hieß es weiter.

Bollore wolle mit einem Zukauf die Produktionskapazitäten des Bezahlsenders Canal+ stärken. Ein Abschluss sei jedoch nicht sicher, da eine Einigung an den hohen Preisvorstellungen der Aktionäre scheitern könnte, sagten zwei der Insider. Lionsgate besitzt einen Katalog mit Filmen und Fernsehserien, zu dem auch die "Twilight"-Saga und der jüngste Michael-Jackson-Film "Michael" gehören.

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