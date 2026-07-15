Insider: "Hunger Games"-Studio Lionsgate erwägt Verkauf

Das Studio hat einen Marktwert von etwa 3,8 Milliarden Dollar (3,33 Mrd. Euro). Zu den weiteren Interessenten gehöre die Fernsehproduktionsfirma Banijay Group ("Big Brother"). Ein Gebot von Banijay könne sich jedoch verzögern, da das Unternehmen noch mit der Integration von All3Media beschäftigt sei, hieß es weiter.

Bollore wolle mit einem Zukauf die Produktionskapazitäten des Bezahlsenders Canal+ stärken. Ein Abschluss sei jedoch nicht sicher, da eine Einigung an den hohen Preisvorstellungen der Aktionäre scheitern könnte, sagten zwei der Insider. Lionsgate besitzt einen Katalog mit Filmen und Fernsehserien, zu dem auch die "Twilight"-Saga und der jüngste Michael-Jackson-Film "Michael" gehören.