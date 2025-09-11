Insider: Aktien für Kryptobörse Gemini 20-fach überzeichnet

Die Firma bietet 16,67 Millionen Aktien für jeweils 24 bis 26 Dollar an. Würde die Preisspanne voll ausgereizt, ergäbe sich ein Emissionsvolumen von 433,3 Millionen Dollar und eine Marktkapitalisierung von etwa drei Milliarden Dollar. Anderen Insidern zufolge hat sich die US-Technologiebörse Nasdaq verpflichtet, Gemini-Titel im Volumen von 50 Millionen Dollar zu übernehmen. Dank des hohen Interesses hatte das Unternehmen der Gebrüder Winklevoss vor wenigen Tagen die Zeichnungsspanne angehoben. Ursprünglich sollten die Papiere zu 17 bis 19 Dollar verkauft werden. Andere Kryptowerte wie Bullish, der Betreiber des Branchendienstes CoinDesk, und der Kryptowährungsemittent Circle hatten bei ihren Börsengängen die Zuteilungspreise ebenfalls hochgeschraubt. Die Erstnotiz von Gemini ist für Freitag geplant.

Die branchenfreundliche Regulierungspolitik unter dem selbst ernannten "Krypto-Präsidenten" Donald Trump und die wachsende Beliebtheit von börsennotierten Fonds auf Bitcoin & Co machen Kryptofirmen für Investoren interessant. Die Gemini-Gründer Cameron und Tyler Winklevoss sind seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Bekannt wurden sie durch ihren jahrelangen Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg, dem sie vorwarfen, ihnen die Idee für das milliardenschwere Online-Netzwerk Facebook gestohlen zu haben.