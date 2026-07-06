Insider: Airbus nimmt intern 900 Auslieferungen ins Visier

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Der europäische Flugzeugbauer Airbus peilt nach einem starken Juni Branchenkreisen zufolge nun intern für das laufende Jahr 900 Auslieferungen von Verkehrsmaschinen an. Im abgelaufenen Monat hat der französisch-deutsche Konzern 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagten. Offiziell bleibe es aber bei dem Ziel von 870 Auslieferungen - schon das wären zehn Prozent mehr als 2025.

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