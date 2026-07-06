ING steigt bei spanischer Singular Bank ein

Warburg Pincus zieht sich mit dem Verkauf vollständig aus dem spanischen Institut zurück. Die übrigen Anteile an der Singular Bank halten unter anderem der mexikanische Finanzdienstleister Actinver, die spanische Beteiligungsgesellschaft ProACapital sowie das Management um den ehemaligen Santander-Chef Javier Marín, das seine Beteiligung auf 15 Prozent aufstocken will. ING hat zudem die Option, den Anteil später zu erhöhen.

Singular Bank verwaltet den Angaben zufolge ein Vermögen von rund 19 Mrd. Euro. Die Bank bietet Private-Banking-Dienste in den Niederlanden, Belgien, Polen und Luxemburg an. Zudem sind für dieses Jahr Starts in Italien und Spanien geplant. Ein Einstieg in Deutschland könnte für die Bank mittelfristig interessant sein, sagte die zuständige ING-Managerin Anneka Treon.