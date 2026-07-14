Abo

Inflation in USA sinkt überraschend deutlich auf 3,5 Prozent

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kernrate fällt auf 2,6 Prozent
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT OLSON
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT OLSON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die vom Iran-Krieg und höheren Energiepreisen angefachte Inflation in den USA hat sich stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,8 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 4,2 Prozent im Mai.

von

Gedämpft wurde die Inflationsentwicklung durch einen schwächeren Anstieg der Energiepreise. In den vorangegangenen Monaten hatten die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise die Inflation nach oben getrieben. Die anhaltend erhöhte Inflation könnte die US-Notenbank Federal Reserve in Zugzwang bringen. Sie muss laut Direktoriumsmitglied Christopher Waller die Leitzinsen möglicherweise bald anheben, sollte die Teuerung weiterhin deutlich über dem Ziel der Fed von zwei Prozent verharren.

Die sogenannte Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel sank ebenfalls im vergangenen Monat - und zwar auf 2,6 Prozent, nach 2,9 Prozent im Mai. Sie bildet den zugrunde liegenden Inflationstrend gut ab und wird daher von der Fed besonders stark beachtet. Die Zentralbanker hatten den Leitzins im Juni auf der ersten Sitzung unter Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, aber eine mögliche Straffung im Jahresverlauf avisiert.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!