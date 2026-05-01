Inflation im Großraum Tokio sinkt weiter trotz Ölpreisschock

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem Anstieg der Teuerung auf 1,8 Prozent gerechnet. Die Inflation ist weiter unter die von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent gefallen.

Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio gab es hingegen einen leichten Anstieg der Teuerung. In dieser Abgrenzung stieg die Inflationsrate im April um 0,1 Prozentpunkte auf ebenfalls 1,5 Prozent. Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes.