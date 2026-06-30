Ifo: Weniger deutsche Unternehmen wollen Preise erhöhen

"Allerdings dürften die Produzenten- und Verbraucherpreise in den kommenden Monaten weiterhin steigen", so Wollmershäuser weiter. So liege der Indikator seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs noch erheblich über dem Durchschnitt von 18,3 für den Zeitraum 2023 bis 2025.

Besonders bei den energieintensiven Unternehmen sind die Preiserwartungen gefallen: Hier gab der Indikator von 41,2 auf 30,2 Punkte nach. Bei den nicht-energieintensiven Betrieben hat der Preisdruck ebenfalls etwas nachgelassen: von 30,3 auf 27,1 Punkte. Auch in den Dienstleistungs- und Handelssektoren sowie im Verarbeitenden Gewerbe ging der Indikator zurück. Die Hersteller von Lebensmitteln planen deutlich seltener mit steigenden Preisen. Der Preisdruck im Lebensmitteleinzelhandel schwächte sich ebenfalls etwas ab.