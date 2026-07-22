Ifo: US-Zollpolitik bremst deutsche Investitionen

"Die Zollbelastung hat sich verfestigt, statt sich abzuschwächen", sagte Ifo-Außenhandelsexperte Andreas Baur. "Die Autoindustrie ist doppelt betroffen: durch hohe Zölle und rückläufige Exporte in die USA".

Die Handelspolitik unter US-Präsident Donald Trump hemmt auch immer stärker die Investitionen in Deutschland. Der Anteil der Unternehmen, die geplante Investitionsprojekte gestrichen haben, hat sich von neun auf 16 Prozent erhöht. Etwa jedes dritte Unternehmen berichtet, dass es Projekte zeitlich verschiebt. Das entspricht einem Anstieg um elf Prozentpunkte. "Die US-Zollpolitik trifft nicht nur das Geschäft in den USA selbst, sondern bremst zunehmend auch Investitionen am Standort Deutschland", sagte Ifo-Forscher Sebastian Link. "Das ist ein Alarmsignal, gerade weil Investitionsentscheidungen normalerweise sehr träge sind".

Zumindest gelingt es den Ifo-Experten zufolge vielen Unternehmen, die zusätzlichen Zollkosten über höhere Preise an ihre US-Kunden weiterzugeben: 34 Prozent überwälzen sie vollständig, weitere 28 Prozent zu mehr als der Hälfte. Jedes vierte Unternehmen trage die Kosten jedoch zu einem großen Teil selbst – mit Folgen für Margen und Geschäftslage.

Mit einer schnellen Entspannung der Situation rechnen die wenigsten Befragten: 63 Prozent der Unternehmen kalkulieren mit einem unverändert hohen US-Zollniveau. 13 Prozent rechnen sogar mit weiteren Zollsteigerungen.

Der Weg aus dem Konjunkturtal in Deutschland führt aus Sicht von Ifo-Chef Clemens Fuest über mehr Investitionen und Konsumfreude. "Es könnte dadurch nach oben gehen, dass wir binnenwirtschaftliche Impulse haben", sagte er am Dienstag auf einer Veranstaltung des OECD Berlin Centre. Mit Blick auf das milliardenschwere Paket zur Stärkung der Infrastruktur, der Klimaneutralität und der Verteidigung verwies der Top-Ökonom darauf, dass der Staat bereits viel Geld in die Hand genommen habe: "Wir würden uns wünschen, dass das jetzt wirklich in öffentliche Investitionen fließt, denn die haben einen starken Konjunktureffekt." Leider würden aber viele Mittel in "Richtung konsumtiver Ausgaben verschoben".