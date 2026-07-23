Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an

Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.

Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Mrd. Dollar, rund 3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um rund 10 Prozent auf 1,95 Dollar nach oben.